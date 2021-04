Les anciens se rappellent avoir été obligés de dormir avec un cataplasme à l’oignon autour du cou ou des pieds lorsqu’ils avaient attrapé la crève. Une quadragénaire saint-galloise a décidé de moderniser le soin avec des chaussettes. «Il suffit de couper un oignon en tranches et de placer chacune d’entre elles dans l’une des poches situées à l’intérieur de la chaussette. Le jus de l’oignon entre alors en action. Grâce à ces chaussettes, les tranches d’oignon se trouvent directement sur la surface des pieds et ne glissent pas beaucoup» résume l’entrepreneuse originaire de Flumserberg (SG).

La saint-galloise est consciente que son produit ne convient pas à tout le monde. «Il faut convaincre certaines personnes de dormir avec des chaussettes aux pieds, dit-elle. D’autres n’aiment pas du tout l’odeur des oignons et d’ajouter: Quand on coupe des oignons, bien sûr que ça sent. Mais quand je porte les chaussettes, je ne sens plus rien.»