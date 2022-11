Shift Moonwalkers : Des chaussures pour marcher à 11 km/h

Xunjie Zhang, CEO et fondateur de Shift Robotics qui présente les Moonwalkers, s’est donné comme mission de révolutionner la marche. Il estime que notre forme basique de marche n’a pas changé depuis 6 millions d’années et qu’il est temps d’apporter de la vitesse à notre mode premier de déplacement. C’est à la suite d’un accident l’impliquant au guidon d’une trottinette face à une automobile que lui est venue l’idée des Moonwalkers, qu’il voulait aussi sûres que la marche à pied. À la fin octobre, il a lancé un Kickstarter qui a déjà dépassé les 230’000 dollars sur les 90’000 nécessaires.

«Chaussures les plus rapides du monde»

Les futurs clients semblent conquis par ces rollers d’un nouveau genre, qui s’attachent à tout type de chaussures et que leur créateur qualifie de «chaussures les plus rapides du monde». Elles sont affublées d’une autonomie estimée entre 8 et 11 kilomètres, permettant de dérouler une marche naturelle en l’accélérant comme si on était sur un tapis roulant jusqu’à 11 km/h suivant la vitesse de la marche de l’utilisateur. La vitesse est régulée en descente et l’arrêt total se fait sur un mètre au maximum tandis qu’un mouvement de pied face à un escalier ou tout autre obstacle permet de désactiver le système pour marcher normalement et gravir ces difficultés sur le parcours. Propulsées par un moteur sans balais de 300 W dans chaque Moonwalker de 1,9 kg qui fait tourner huit roues en polyuréthane, elles se rechargent en 1h30.