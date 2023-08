Tempête à la Chaux-de-Fonds: des habitants passeront l’hiver sans toit

À l’heure des réparations suite aux vents qui se sont déchaînés sur la cité horlogère, La Chaux-de-Fonds (NE) fait la liste de ses besoins. Pour reconstruire ses toits emblématiques , les tuiles ne devraient finalement pas manquer, malgré de récentes pénuries dans la région en 2022, rapporte « ArcInfo ». Mais le problème n’est pas réglé pour autant: en effet, c’est la main-d’œuvre qui sera le facteur limitant pour les travaux urgents. «Ce sera impossible de réparer tous les toits avant l’hiver», assène Cyril Journot, directeur d’une des entreprises de couverture les plus importantes du secteur, dans le quotidien. Face aux quelque 4000 bâtiments endommagés, l’agenda déborde et le personnel qualifié manque, même si des entrepreneurs plus ou moins honnêtes (lire encadré) affluent des autres cantons romands.

Pour un certain nombre de Chaux-de-Fonniers, il sera donc impossible de réparer leur toit avant l’arrivée de la neige. Les couvreurs prévoient d’installer des bâches, poursuit «ArcInfo», mais qui devront être entretenues activement en raison des dégradations inévitables causées par un hiver à 1000 m d’altitude. «Autant de temps et d’argent perdu», regrette Cyril Journot, qui appelle les assurances à se déterminer rapidement pour laisser les travaux avancer le plus vite possible.