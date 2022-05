Université de Fribourg: Des chercheurs cultivent des miniglaciers

Des géophysiciens construisent depuis 2017 des collines de glace dans les cantons de Fribourg et de Berne. Ces formations bizarres s’appellent des stupas de glace. Le nom vient d’Inde, où ils ont en premier lieu été développés pour aider les paysans de l’Himalaya à surmonter les périodes de sécheresse. «L’avantage est la simplicité de la méthode. Les stupas peuvent être construits à peu de frais», explique le professeur Martin Hölzle, de l’Université de Fribourg. En hiver, l’eau des glaciers est acheminée vers le bas via des tuyaux. En raison du dénivelé, il en résulte une pression suffisante pour que l’eau jaillisse du tube à haute vitesse. Lorsqu’il fait suffisamment froid, l’eau gèle et une colline de glace se forme. Quand le temps se réchauffe, le colosse fond et l’eau peut être utilisée pour irriguer les champs.