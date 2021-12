Sciences : Des chercheurs font respirer des porcs par le rectum

Une équipe de scientifiques américains est en train de développer une technique prometteuse pour les humains en insuffisance respiratoire.

Robert Scribner, de l’entreprise Respirogen, a œuvré en collaboration avec des médecins sur cette expérience. Douze porcs pesant entre douze et quinze kilos ont été soumis à ce test. Ces animaux avaient été exposés à de la fumée et leur saturation en oxygène était tombée à 66%. Six d’entre eux se sont vu injecter des bulles d’oxygène par voie basse. Résultat: le taux est remonté à 81%. Les six cochons qui n’ont pas reçu d’injection ont, au contraire, vu leur taux d’oxygène dans le sang chuter à 53%.