Genève: Des chercheurs ont créé un livre à toucher pour les enfants aveugles

Livre encore plus immersif en vue

Ces découvertes ouvrent la voie à la production de livres tactiles encore plus inclusifs, indépendamment de l’expérience visuelle des enfants. L’équipe de recherche et Les Doigts Qui Rêvent, la maison d’édition partenaire, travaillent ensemble sur un nouveau prototype. Dans ce prochain livre, des tissus conducteurs et des mousses associées à des circuits électroniques sont utilisés pour déclencher des ambiances sonores, en réponse aux gestes. Ce livre encore plus immersif aboutira prochainement à une commercialisation.

Ce projet a été mené en collaboration avec l’Université Lumière Lyon 2 et lelaboratoire CHArt (Cognition Humaine et Artificielle) de l’Université Paris 8. Cette étude, publiée dans le «British Journal of Visual Impairment», s’inscrit dans le cadre du projet Tibontab (Tactile Illustrated Books on Tablet) porté par la maison d’édition partenaire Les Doigts Qui Rêvent. «L’objectif était de proposer une expérience qui corresponde mieux au vécu sensoriel des enfants avec une déficience visuelle et aveugles, afin qu’ils parviennent à identifier des objets qu’ils n’ont peut-être jamais vus», explique Dannyelle Valente, du Laboratoire du développement sensori-moteur affectif et social (SMAS) de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’UNIGE et première auteure de l’étude.