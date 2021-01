Depuis l’introduction des filtres à particules, les moteurs à combustion émettent de moins en moins de particules. Du coup, les poussières et particules provenant de l’abrasion des freins et des pneus sont le centre de l’attentions d’experts.

Lorsqu’une voiture freine, les disques qui frottent contre les étriers émettent des poussières dont on ne connaît pas la dangerosité. Empa

Des années durant, des études ont été menées sur des bancs d’essai concernant les particules fines émises par les moteurs à combustion des véhicules. Aujourd’hui, ces émissions sont bien documentées et les experts et ingénieurs du Laboratoire d’essai des matériaux (Empa) se penchent sur les poussières envoyées dans l’atmosphère lorsqu’on freine. Si, pour les particules fines, il suffit de placer des capteurs sur le tuyau d’échappement du véhicule, la collecte des poussières de frein est plus difficile et complexe.

Plusieurs composants

Une des solutions aurait été d’isoler le frein dans une armoire et de capter les particules. A l’Empa, c’est la voiture entière qui est utilisée et dont les rejets sont analysés. «Lors de tests préliminaires, nous avons déjà déterminé les composants dont sont constituées les particules, explique Dimopoulos Eggenschwiler, qui a conçu le dispositif expérimental à l'Empa. Il s'agit principalement d'oxyde de fer, qui provient essentiellement du disque de frein, et d'un certain nombre d'éléments tels que l'aluminium, le magnésium, le calcium, le potassium et le titane, qui proviennent des plaquettes de frein. En plus des grosses particules lourdes, il y a aussi des particules plus petites qui peuvent être inhalées et pénétrer dans les poumons.»

Et les voitures hybrides?