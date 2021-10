Berne – Des chercheurs suisses remportent un concours de robots

L’agence de recherche américaine DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) a lancé une compétition sur trois ans dont la finale s’est déroulée fin septembre aux États-Unis. Le challenge consistait à explorer l’environnement le plus rapidement possible à l’aide d’un nombre indéfini de robots afin de localiser précisément des artefacts comme des figurines, des extincteurs ou du matériel de premier secours. De petits aéronefs et des véhicules terrestres ont été utilisés pour relever ce défi. Outre les véhicules à roues et à chenilles plus conventionnels, les robots de marche à quatre pattes ont joué un rôle primordial. Le gagnant de la compétition a lui aussi misé sur ces derniers.