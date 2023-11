Des chercheurs suisses révolutionnent le traitement du Parkinson

Environ 90% des personnes qui présentent un stade avancé de la maladie de Parkinson ont énormément de peine à marcher. Une situation qui pourrait bientôt changer grâce à des chercheurs de l’EPFL, du CHUV, des Universités de Lausanne et de Bordeaux et de l’Institut national français de la santé et de la recherche médicale (INSERM). En effet, les neuroscientifiques et neurochirurgiens de ces différentes institutions ont mis au point une neuroprothèse, c’est-à-dire une prothèse reliée au système nerveux, pour permettre au personnes atteintes par la maladie de marcher de nouveau avec fluidité.

Un premier essai encourageant

Marc, atteint de Parkinson depuis près de trois décennies, a été le premier patient testé. Et les résultats l’ont bluffé. Avant l’implantation de la prothèse, l’homme ne pouvait presque plus marcher sans chuter. «Dans certaines situations, comme entrer dans un ascenseur, je piétinais sur place, je faisais du freezing, comme on dit», explique-t-il. Mais, depuis son opération, sa vie a changé: «Ça me permet de mieux marcher, de me stabiliser. Même les escaliers ne me font plus peur à présent. Tous les dimanches, je vais au bord du lac et je marche environ 6 kilomètres. C’est génial!»