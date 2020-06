Matière noire

Des chercheurs suisses tombent sur des signaux d'origine inconnue

Des scientifiques de l’Université de Zurich ont fait une découverte inattendue en analysant les données du détecteur de matière noire le plus sensible du monde. Une nouvelle particule pourrait en être à l’origine.

Le détecteur de matière noire Xenon1T est le plus sensible du monde.

Ce détecteur, le plus sensible au monde, n'a certes pas décelé de matière noire, mais sur un total de 232 évènements impliquant des particules connues, les chercheurs ont constaté un excès de 53 signaux inattendus d'origine inconnue.

Existence d’une nouvelle particule?

Une autre explication pourrait être une propriété inconnue des neutrinos allant au-delà du modèle standard de la physique. La réponse viendra peut-être du nouveau détecteur XENONnT, plus sensible, actuellement en cours d'installation et qui devrait commencer à fonctionner à la fin de l'année, conclut l'UZH.