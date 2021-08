Agriculture : Des chercheurs suisses veulent redorer l’image des OGM

Depuis 2005, la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés fait l’objet d’un moratoire, déjà reconduit trois fois et qui pourrait l’être à nouveau, pour quatre ans. Mais 70 chercheurs se battent contre cette prolongation.

Le Conseil fédéral estime que certaines questions restent en suspens et veut prolonger le moratoire.

Près de 70 chercheurs suisses – dont un militant de Greenpeace – envisagent de publier un appel public au sujet des organismes génétiquement modifiés (OGM). Le message: ces plantes ne sont pas fondamentalement associées à des risques plus élevés que les cultures conventionnelles. Les chercheurs s’opposent à la prolongation du moratoire sur les OGM, fait savoir le «Tages-Anzeiger» .

Car en Suisse, la culture d’OGM n’est autorisée que dans le cadre de recherches scientifiques et leur mise en circulation est soumise à un moratoire, approuvé par le peuple avec 55,7% des voix en 2005. Depuis, le Parlement l’a prolongé à trois reprises. En juin, le Conseil fédéral a affiché son intention de le reconduire encore une fois, jusqu’en 2025.

Il n’existe pas encore de consensus politique

«La prolongation du moratoire est largement soutenue par les Cantons et les autres milieux concernés», affirme le gouvernement dans un communiqué. «Pour l’heure, il n’existe toujours pas de consensus politique sur la nécessité de le lever et d’édicter une réglementation équilibrée et durable permettant de cultiver des OGM», est-il également écrit dans le message concernant sa prolongation.