Sciences : Des chercheurs suisses vont aider au nettoyage de l’espace

Une équipe de recherche de la Haute École de Lucerne participe à une mission de l’Agence spatiale européenne. Objectif: développer un détecteur de débris spatiaux.

Selon, l’ESA, environ un million d’objets de plus d’un centimètre circulent dans l’espace (image de synthèse). AFP

L’Agence spatiale européenne (ESA) estime que près d’un million d’objets de plus d’un centimètre – allant d’outils perdus par les astronautes à des moteurs de fusées hors d’usage – circulent actuellement dans l’espace. Leur présence est problématique et des spécialistes craignent même que l’existence de la navigation spatiale soit en jeu s’ils ne sont pas retirés. L’ESA a donc lancé la mission «ClearSpace-1», dirigée par une spin-off de l’EPFL. Ceci dans le but de développer une sonde capable de récupérer les débris et de les faire s’écraser de manière contrôlée pour qu’ils se consument dans l’atmosphère terrestre. La Haute École de Lucerne (HSLU) participe à la création d’une pièce capitale pour le projet.

Klaus Zahn, un des codirecteurs du centre de compétences Intelligent Sensors and Networks de la HSLU, explique comment doit se dérouler le nettoyage de l’espace: «la dernière phase d’approche de l’engin spatial chasseur vers sa cible doit se faire de manière autonome, c’est-à-dire sans contrôle par un être humain depuis la Terre. Pour cela, un système intelligent de capteurs et de navigation est nécessaire. Avec nos partenaires du consortium, nous poursuivons ici l’objectif d’une caméra intégrée dotée d’une intelligence artificielle capable de détecter, de caractériser et de suivre la cible, puis de diriger le chasseur de manière contrôlée vers elle».

Cette caméra spatiale intelligente ne représentera qu’un petit élément de l’ensemble de la mission mais elle a une très grande importance. «Si quelque chose se passe mal à l’approche de la cible et que l’engin spatial est endommagé dans le pire des cas, il y aurait plus de débris spatiaux en orbite à la fin de la mission au lieu de moins», poursuit-il.

C’est la première fois que Klaus Zahn et Jürgen Wassner, le second codirecteur, travaillent sur un projet de recherche spatial. «D’une part, les défis sont énormes. D’autre part la collaboration dans un environnement international est extrêmement passionnante et inspirante», concluent-ils.

Collaboration avec le Japon Klaus Zahn et Jürgen Wassner étaient récemment à Tokyo pour discuter avec leurs partenaires, parmi lesquels se trouvent un professeur de l’Université des Sciences et l’entreprise Nikon, de la prochaine phase de ce projet. «Les discussions au Japon ont été très fructueuses», se réjouissent les deux Suisses qui ont pu clarifier de nombreux points concernant la répartition exacte des tâches et les interfaces entre les équipes.