Népal : Des chercheurs traquent le virus dans les égouts

Une équipe népalaise qui s’est mise en quête de traces du virus dans les égouts, une méthode de plus en plus utilisée dans le monde pour repérer rapidement les lieux où se développe l’infection.

Pour le Népal, ces tests dans les égouts pourraient représenter une arme accessible dans le combat contre le coronavirus. Ce pays pauvre de l’Himalaya ne s’est pas encore remis du terrible séisme de 2015 et son économie, où le tourisme joue un rôle essentiel, est frappée au cœur par la pandémie.

«Lorsqu’on a des ressources limitées pour procéder à des tests et du dépistage, c’est un moyen rapide, facile et moins cher de découvrir les points chauds», explique Dibesh Karmacharya, fondateur du Centre de dynamique moléculaire du Népal (Center for Molecular Dynamics, CMDN) d’où viennent les chercheurs au bord de la rivière.