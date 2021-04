Des chevaux ont traversé à tour de rôle le ciel jurassien jeudi et vendredi. Il s’agissait dûne expérience menée conjointement par la faculté de médecine vétérinaire VetSuiss de Zurich, le service vétérinaire de l’armée et les forces aériennes. Il avait pour but d’exercer le transport de chevaux par hélicoptère. «On a voulu tester si le cheval était capable de voler une longue période à une vitesse relativement élevée, tout en restant dans une situation confortable», explique le colonel Stéphane Montavon, chef du service vétérinaire de l’armée. Cet exercice était inédit pour les pilotes, car ils n’avaient jamais manié des charges vivantes et ils ont dû s’habituer à ces nouvelles sensations.