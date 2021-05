France : Des cheveux de Napoléon sont à vendre

Pour le bicentenaire de la mort de l’empereur demain, une vente aux enchères est organisée. Parmi les objets insolites, un message de son ami intime.

Raffinement extrême

A côté de ces reliques liées à la mort à Saint-Hélène, la maison de vente Osenat, réputée pour ses ventes d’objets liés à la monarchie et à l’empire, présente divers objets, tableaux et dessins dont «une étude de jambe pour le pape Pie VII» réalisée par Jacques-Louis David, en prévision du fameux tableau du couronnement.

La plus belle pièce de la «vente du bicentenaire» est un très élégant traîneau de bois peint vert et doré ayant appartenu à l’impératrice Joséphine, avec une caisse en forme de coquille, orné d’une statue de la déesse Hébé, et à l’avant, un aigle aux ailes déployées: témoignage du raffinement extrême des objets réalisés pour la cour et la famille impériale.