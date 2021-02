Pour rompre la monotonie : Des chèvres jouent les intruses dans les réunions Zoom, et ça rapporte!

Une éleveuse britannique a déjà gagné plus de 60’000 francs en filmant ses caprins à la demande de participants à des visioconférences désireux d’égayer leurs séances.

«Cela a commencé comme une blague – mettre des chèvres dans des appels vidéo pour faire un canular aux gens dans la routine de leur boulot – et ça a cartonné, vraiment», explique Dot McCarthy, agricultrice britannique de 32 ans. De nombreuses personnes en télétravail ont été séduites par l’idée d’égayer des séances Zoom, parfois interminables et fastidieuses, en y faisant participer des chèvres pour une intervention impromptue.

Yoga avec des chèvres

Les clients peuvent choisir sur le site de l’exploitation parmi sept chèvres, de la «nounou de haut rang» Margaret à la petite Lulu, à la robe marron et blanc, et dont les cornes commencent juste à pousser. Avec un peu de chance, l’invitée surprise gratifiera les participants d’un bêlement sonore. Depuis qu’elle a commencé à le proposer il y a presque un an, le service a rapporté 50’000 livres sterling (environ 61’500 francs). «C’est dingue!», s’étonne Dot McCarthy.