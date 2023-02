Chevreuils bâlois déplacés dans des forêts jurassiennes

1 / 5 Les chevreuils ont installé leurs quartiers dans le cimetière du Hörnli. 20min/Steve Last Il n’est pas rare de croiser des cervidés dans les allées du Hörnli. 20min/Steve Last

En surpopulation, des chevreuils du cimetière de Riehen (BS) seront déplacés dans le canton du Jura. 20min/Steve Last

Vingt chevreuils bâlois vont être relâchés dans le canton du Jura. Cette mesure convenue entre le ce dernier et le demi-canton de Bâle-Ville permettra de diminuer d’un tiers la population de chevreuils établie dans le périmètre du cimetière de Hörnli à Riehen (BS), où la parcelle de 50 hectares s’avère trop ténue pour assurer la survie d’une soixantaine de cervidés.

80’000 signatures pour sauver les cervidés

En 2020, deux organisations de protection des animaux avaient lancé une pétition contre les tirs de régulation ordonnés par les autorités de Bâle-Ville. Les pétitionnaires avaient recueilli plus de 80’000 signatures. Dans le même temps, la Fondation Franz Weber avait, pour sa part, introduit un recours contre l’autorisation de tir de ces chevreuils délivrée par le demi-canton. L’effet suspensif de cette démarche avait évité que des coups de feu de régulation ne soient tirés.

Depuis lors, les autorités bâloises ont trouvé un accord avec l’Etat jurassien. «Ainsi, vingt individus seront relâchés ces prochains jours dans cinq forêts du district de Delémont (pour que le déplacement soit le plus court possible pour les animaux)», peut-on lire dans un communiqué diffusé par le Canton du Jura. Un garde-faune accompagnera l’opération diligentée par la Fondation Franz Weber et veillera au préalable à l’état sanitaire des animaux.

Opportunistes, les chevreuils mangent les ornements funéraires

Depuis son ouverture, le cimetière du Hörnli abrite une population de chevreuils qui a migré depuis la forêt voisine. Ils trouvent dans le cimetière une nourriture abondante et s’y sont sédentarisé, ces dernières années. Un comptage scientifique de la Fondation Franz Weber a montré qu'environ 60 animaux se trouvaient actuellement sur les lieux. La trop grande densité d'animaux sur une surface limitée entraînent un stress chez eux. De nombreux individus sont en mauvaise santé. Un phénomène accentué par un problème de consanguinité.

De plus, les chevreuils mangent les ornements funéraires frais, suscitant les plaintes des survivants. Les cervidés se nourrissent également des jeunes arbres et arbustes, du lierre et des haies, empêchant le rajeunissement des bois dans le cimetière, selon les autorités de Bâle-Ville.

Presse et public interdits

Le cimetière sera fermé les 8 et 15 février prochains. Pendant la capture des animaux, ni le public ni la presse ne doivent se trouver dans le cimetière, afin que les filets de positionnement puissent être installés, que les experts puissent se concentrer sur leur travail et que les animaux soient exposés au moins de stress possible, avertit Bâle-Ville.

Des mesures peu efficaces pour l’instant Deux passages vers la forêt avoisinante ont bien été créés, mais seuls quelques animaux les ont utilisés pour quitter le cimetière. Dernièrement, le cimetière a également protégé temporairement les décorations florales des tombes avec des grilles. Mais la seule solution valable à long terme s’est avérée être une réduction importante et durable de la population. La partie supérieure du cimetière, proche de la nature et de la forêt, restera toutefois accessible aux chevreuils à l'avenir. La partie principale inférieure du cimetière ne sera par contre plus accessible aux cervidés.