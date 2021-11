France : Des chiens pour retrouver la trace d’Estelle Mouzin

Une nouvelle campagne de recherches de la fillette, disparue en 2003 à l’âge de 9 ans, commence dans les Ardennes.

Une nouvelle campagne de recherches du corps d’Estelle Mouzin, victime présumée du tueur en série Michel Fourniret en 2003, doit s’ouvrir lundi dans les Ardennes, ont indiqué vendredi une avocate et une source proche de l’enquête.

L’opération sera menée à Issancourt-et-Rumel, a confirmé à l’AFP Me Corinne Hermann qui défend la famille d’Estelle. Le bois communal de cette localité a déjà été exploré à deux reprises par les enquêteurs, sur la base d’indications livrées par Monique Olivier, et c’est sur une nouvelle section, jusque-là non exploitée, que doivent se concentrer les recherches, selon la source proche de l’enquête.