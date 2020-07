Vaud

Des chiens de troupeaux s’en prennent aux promeneurs

Plusieurs personnes ont été pincées lors de promenades en alpage. Les situations conflictuelles entre promeneurs et exploitants sont en hausse.

Les chiens de berges sont dressés par la Confédération et ensuite placés à l’âge de 2 ans.

Gare à vos fesses si vous tournez le dos à un chien de berger en plein de travail. Des randonneurs en ont fait l’expérience récemment et celle-ci a été plutôt désagréable. «J’ai eu un bleu pendant une quinzaine de jours», raconte une habitante de la région pincée l’été dernier. D’autres cas récents ont été répertoriés dans le Jura vaudois, relate jeudi «La Côte». Et la tendance serait à la hausse selon le préposé vaudois à la protection des troupeaux François Dupertuis. «J’en appelle au bon sens des gens, pour qu’ils restent sur les sentiers balisés, prévient-il. A force de subir des contraintes, certains éleveurs se lassent et abandonnent. Le pastoralisme a pourtant conditionné les paysages tels que nous les connaissons aujourd’hui.»