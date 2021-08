Vaud - Des chiens dressés pour détecter des oeufs de tortues

Comme son nom l’indique, elle trouve son origine aux États-Unis et elle est reconnaissable à ses tempes rouges. La tortue de Floride, répondant au joli nom de Trachemys, peut, adulte, atteindre jusqu’à 35 cm de long et vivre 40 à 50 ans. Introduite chez nous dans les années 1990, cette espèce exotique et aquatique a d’abord séduit de nombreuses personnes, avant d’être lâchée illégalement dans la nature, faute de place et d’intérêt. Ce reptile qui vit en eau douce n’est pas sans danger pour la nature. Il se nourrit des batraciens indigènes et des insectes. La Suisse interdit depuis 2008 son importation et réglemente sa détention, car elle est considérée comme une espèce envahissante.