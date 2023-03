Stats policières: Cybercriminalité: en hausse partout, sauf à Genève

Les polices cantonales de toute la Suisse publient les statistiques de la criminalité 2022 lundi . En Suisse romande, la plupart des cantons présentent une montée en flèche de la cybercriminalité. Dans le canton de Fribourg, elle a bondi de 29% en 2022, avec 1254 infractions recensées et un montant total pour ces préjudices d’environ 6 millions de francs.

Cas de cyber-pornographie en forte hausse

Même constat dans le canton de Vaud. La hausse des cyber-escroqueries est de 17% (1870 cas). Plus inquiétant, les infractions numériques liées à la pornographie y affichent une hausse de 61% en 2022 (212 cas). «Afin de protéger les jeunes, qui représentent une population particulièrement vulnérable face à la pornographie sur internet, des collaborateurs des polices vaudoises se rendent dans les classes de huitième année pour informer les élèves des dangers liés à l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux, indique la Police cantonale vaudoise. De plus, une task-force spéciale a été mise sur pied afin de traiter un maximum d’affaires de cyberpédophilie.»