Liberia : Des chimpanzés rescapés d’un labo confinés à vie sur une île

Des primates qui ont servi à des essais cliniques sur l’hépatite B, incapables de se débrouiller par eux-mêmes, vivent assistés par l’Homme, sur des îlots qui leur sont réservés.

La grève est déserte mais les broussailles bruissent et s’animent. Lentement, un singe sort à découvert en se dandinant pour attraper la nourriture jetée sur le bord. C’est un mâle dominant, explique Richard Ssuna alors que d’autres primates lui emboîtent le pas, les plus jeunes poussant des cris de joie lorsqu’on leur jette bananes, noix de coco ou racines de manioc.

Les essais sur les chimpanzés ont commencé en 1974 au Liberia avec un projet de recherche portant entre autres sur l’hépatite B et l’épuration du sang lancé par une banque du sang américaine, le New York Blood Center (NYBC). Lorsque le pays sombre dans la guerre civile (1989-2003), les chimpanzés manquent de mourir de faim. Après le départ des chercheurs étrangers, ils ne devront leur survie qu’aux risques pris par le personnel local pour continuer de les nourrir, de leur poche.

Abandon

Le Liberia est un des pays les plus pauvres au monde. Selon la Banque mondiale, 44% de la population y vit sous le seuil international de pauvreté (1,90 dollar des États-Unis par jour et par personne). Les singes ont commencé à être mis à la retraite du laboratoire au milieu de la décennie 2000, mais en 2015, NYBC met fin à son projet de recherche au Liberia et coupe tous les fonds, abandonnant du même coup les primates à leur sort sur ces îles coupées du monde.

La décision avait à l’époque provoqué une campagne d’indignation mondiale, avec manifestations devant le siège de la banque du sang à New York et une pétition demandant à NYBC de revenir sur sa décision. Sur place, comme pendant la guerre civile, le personnel local, bien que n’étant plus employé, ne peut se résoudre à abandonner les singes et continue de leur venir en aide, grâce à des financements fournis par des ONG et la banque américaine Citigroup.