Economie: «Des Chinois veulent acheter une source d’eau en Valais!»

La source d’eau potable «Mühlackern», l’une des plus grandes de Suisse, pourrait être vendue, et ce à l’étranger selon «Blick». Des investisseurs chinois sont en discussion. Ils pourraient mettre en vente cet or bleu comme eau minérale du Cervin. Dans le village, la résistance s’organise, notamment parce que la région souffre régulièrement d’un manque d’eau en été. Et dans la Berne fédérale, des politiciens critiquent le fait qu’une autre source d’eau potable suisse soit vendue à l’étranger.