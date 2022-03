Informatique – Des Chromebooks vont se muer en plateforme de jeux

Le support de Steam sur Chrome OS avait été annoncé en 2020 par Google, qui n’avait ensuite plus donné de détails supplémentaires à ce sujet. L’attente pour les joueurs devrait donc bientôt arriver à son terme pour pouvoir tester Steam sur Chrome OS. D’après le site spécialisé 9to5Google, il devrait être compatible avec certains Chromebooks d’Acer, Asus, HP et Lenovo intégrant un processeur Intel Core i5 ou i7 de 11e génération et 8 Go de mémoire vive.