Ces grands volatiles empruntent deux grandes routes aériennes qui les conduiront en terres africaines. L’une passe par les Balkans et le Bosphore, l’autre survole notamment la région lémanique. Les cigognes sont très nombreuses à suivre le Rhône et à emprunter le passage de Fort l'Ecluse (Ain/F), près de la frontière franco-genevoise. Elles iront ensuite en Espagne et franchiront le détroit de Gibraltar pour terminer leur périple au Sénégal, notamment. Ces oiseaux imposants évitent au maximum le survol des mers, où les courants ascendants sont plus rares. Au-dessus des terres, ces derniers ne sont actifs que de jour. «C’est la raison pour laquelle les cigognes stoppent leur vol la nuit, indique Gottlieb Dändliker et qu’il est possible de les observer en grand nombre dans des champs, par exemple».