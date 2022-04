Japon : Des cimetières automatisés plus accessibles pour les endeuillés

A Tokyo, un immeuble renferme des centaines d’urnes funéraires auxquelles la famille peut accéder par commande électronique.

Pendant que Mme Isurugi patiente dans la cabine, derrière le mur un transtockeur automatisé se meut presque en silence et sélectionne le «zushi», la boîte contenant l’urne des cendres de Go, son époux.

Puis des portes coulissantes en bois raffiné s’ouvrent, comme un ascenseur dans un hôtel de luxe, révélant un autel en pierre noire et brillante avec le «zushi» demandé au centre, tandis qu’une photo de Go apparaît sur un écran à côté.

«Au début, je me disais que ce genre de service pourrait manquer de chaleur et que je pourrais préférer une tombe traditionnelle dans le sol», confie Mme Isurugi à l’AFP. «Mais maintenant je trouve que c’est mieux d’avoir un lieu où je peux me rendre quand je veux pour prier, plutôt qu’un caveau familial que je ne pourrais que rarement visiter» car situé à deux heures de train, ajoute-t-elle.

Tombes traditionnelles négligées

Cependant, le vieillissement accéléré de la population japonaise et l’exode rural ont créé un déséquilibre entre le nombre de tombes à entretenir et celui des jeunes gens prêts à s’en occuper. «J’ai un cimetière traditionnel dans ce temple, avec quelque 300 tombes», dit Tomohiro Hirose, un moine du temple bouddhiste gérant aussi les services de Kuramae Ryoen. «Mais il n’y a plus de parents pour entretenir environ la moitié des tombes. La transmission familiale s’est perdue. Et elles vont être négligées rapidement ou le sont déjà».