Etats-Unis : Des cinéastes avaient remarqué le déclin de Bruce Willis

Après l’annonce du clap de fin de la carrière de l’acteur, plusieurs professionnels du milieu s’expriment sur le malaise qu’ils ont ressenti en travaillant récemment avec lui.

La famille de la star de «Die Hard» et autres célèbres films d’action a annoncé mercredi que Bruce Willis, 67 ans, souffrait d’aphasie, une affection qui empêche de communiquer normalement et «qui impacte ses capacités cognitives».

Texte condensé

«Après le premier jour de travail avec Bruce, j’ai pu me rendre compte personnellement qu’il y avait un gros problème et j’ai compris pourquoi on m’avait demandé de raccourcir son texte», a-t-il dit au Los Angeles Times. Son collègue Jesse Johnson, réalisateur de «White Elephant», avait retrouvé Bruce Willis pour ce film à petit budget plusieurs décennies après avoir côtoyé l’acteur. Et il l’a trouvé bien changé. «Il était évident que ce n’était pas le Bruce dont je me souvenais», a-t-il dit.