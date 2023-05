Attaques du loup: Des citadins romands sur l’alpe pour protéger les troupeaux

Présence protectrice

Première expérience concluante en Haut-Valais

L’éleveur Flavio Oggier, de Baltschieder (VS), a eu recours à l’offre gratuite d’Oppal l’été dernier, dans le Zwischbergental, vallée latérale sauvage au sud du Valais, où estivent plus de 500 moutons à nez noir. On y avait en effet détecté la présence d’un loup. L’expérience a été concluante et sera reconduite cette année. Même si certains bergers étaient dubitatifs face aux bénévoles qui «avaient plutôt des penchants verts et voulaient même voir un loup. Ils nous apportent une sécurité supplémentaire la nuit et leur travail est une contribution précieuse à la sécurité des moutons, estime Flavio Oggier. Je trouve bien que ceux qui sont pour le loup apportent aussi leur contribution».