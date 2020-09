Les Verts, les Verts’libéraux et l’UDC, du district de la Gruyère, se disent prêts à leur prêter main forte. En particulier pour récolter les signatures dont le comité citoyen pour la défense de l’HFR de Riaz, composé de 120 personnes, aura besoin pour lancer son initiative cantonale. Le libellé exact de cette dernière n’est pas encore arrêté, mais il demandera que les urgences de l’hôpital de Riaz, transformées par l’HFR en permanence uniquement ouverte en journée, soient à nouveau ouvertes 24h/24, explique « La Liberté ».

Par-dessus tout, ils veulent qu’un débat populaire puisse avoir lieu, en tenant compte que l’hôpital de Riaz couvre un bassin de 100’000 habitants. Daniel Savary, membre du comité citoyen et président des Vert’libéraux du Sud fribourgeois, estime que «la souveraineté du peuple est menacée. Le conseil d’administration de l’HFR n’a pas de légitimité démocratique et le débat politique a été confisqué.» La sphère politique n’a en effet aucune emprise sur la stratégie de l’HFR, le pouvoir des élus se limitant à l’ouverture ou la fermeture des sites. D’ailleurs, pour Didier Castella, conseiller d’Etat et membre du conseil d’administration de l’HFR, une telle initiative se résumerait à un caillou dans le soulier de la stratégie hospitalière mais pas au point de la faire vaciller.