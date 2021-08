Algérie : Au moins 69 personnes sont mortes dans les incendies

Confrontés à une vague de chaleur et des vents violents, les secouristes voient leur lutte contre les feux se compliquer. Le Maroc voisin a offert son aide.

Parmi les 69 foyers d’incendies au total encore actifs, dans 17 «wilayas» (préfectures), les plus importants se trouvent dans la «wilaya» de Tizi Ouzou, qui a également connu le plus de pertes humaines.

Au moins 69 personnes sont mortes dans les incendies qui ravagent le nord de l’Algérie, des feux par dizaines avivés par la chaleur extrême et contre lesquels pompiers, militaires et volontaires tentaient désespérément de lutter mercredi. Au moins 28 soldats et 37 civils ont péri dans ces incendies qui ont débuté lundi soir en Kabylie, notamment dans la région de Tizi Ouzou, selon des bilans officiels.