Enquête ouverte : Des clients de boîtes de nuit victimes de piqûres en France

Des jeunes gens, dont des mineurs, ont affirmé avoir ressenti une piqûre à différents endroits du corps. Certaines victimes ont dû être emmenées aux urgences après avoir fait un malaise.

Les autorités ont invité les éventuelles victimes à se manifester au plus vite auprès de la police ou de la gendarmerie, ou du centre hospitalier le plus proche, certaines substances telles que le GHB (surnommé «la drogue du violeur») n’étant plus décelables au bout de quelques heures. Le Parquet de Grenoble (centre) a indiqué avoir ouvert une enquête du même type après que six jeunes femmes et trois jeunes hommes ont affirmé avoir ressenti une piqûre lors de soirées en boîte de nuit ou d’un concert en avril. Le Parquet de Nantes (Ouest) avait fait de même après les signalements de piqûres par 23 jeunes ayant fréquenté huit établissements nocturnes de la ville.