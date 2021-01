De nombreux magasins ont sorti leurs plus gros rabais pour stimuler les dernières ventes avant la fermeture qui devrait durer un mois et demi. Selon «Blick», à Zurich, des magasins d’habits vendaient leur marchandise jusqu’à -70%, et un magasin de sport tentait d’écouler les habits de ski à -15%. Pourtant, en raison de la neige notamment, beaucoup de commerces indiquaient ne pas s’attendre à beaucoup de clients. Manor ajoute en outre que l’affluence a baissé de 20% depuis le renforcement des mesures avant Noël. La chaîne de magasin indique toutefois avoir augmenté son personnel de sécurité comme elle le fait durant l’Avent et Black Friday, au cas où les acheteurs de dernière minute seraient nombreux. Samedi en fin de journée, Blick.ch indiquait en tout cas que des files d’attente s’étaient créées devant de nombreuses enseignes.