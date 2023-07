Asile: Des cliniques psy critiquent le renvoi forcé de requérants

La Suisse expulse régulièrement des requérants d’asile traumatisés. Des établissements de soins montent au créneau et parlent de leur dilemme entre le respect de la loi et le bien des patients.

«De la clinique à l’avion» a titré la «NZZ» pour dénoncer le renvoi de réfugiés à la santé psychique fragile. Imago

Le parcours des requérants d’asile est souvent chaotique et dramatique et ce qu’ils ont vécu les marque. De nombreuses personnes qui arrivent en Suisse sont désemparées et sont accueillies dans des structures psychiatriques. Souvent ces personnes doivent quitter notre pays puisqu’elles sont des cas Dublin, c’est-à-dire qu’elles doivent retourner dans le premier pays où elles ont déposé une demande d’asile. En 2021, 1277 requérants ont été expulsés de Suisse, dont 1127 étaient des «renvois Dublin».

Or, constate la «NZZ», on ne sait pas combien de personnes souffrant de troubles psychiques se trouvaient parmi les gens expulsés. Des demandes auprès de la police et des services de migration montrent qu’il n’existe pas de statistiques qui permettraient de répondre à cette question. Interrogé à ce sujet, le Secrétariat d’État aux migrations indique lui aussi qu’il n’a pas d’obligation légale de collecter des données à ce sujet. Il doit cependant s’agir de cas isolés, indique-t-il.

Dilemme chez les soignants

Les professionnels de la santé sont d’un autre avis. Werner Strik, directeur des Services psychiatriques universitaires (SPU) à Berne, raconte: «Il arrive de plus en plus souvent que l’office des migrations frappe à notre porte parce qu’il veut que la police vienne chercher des patients ayant reçu une décision d’expulsion», dit-il. Son personnel se trouve à chaque fois confronté à un conflit de conscience entre l’intérêt du patient et le droit en vigueur. D’autres établissements contactés par le journal font le même constat.

Le fait que la Suisse expulse des demandeurs d’asile souffrant de troubles psychiques par le biais de la procédure Dublin est particulièrement délicat, car selon la Charte des droits de l'homme, toute personne a droit à des soins de santé. Interrogé à ce sujet, le Secrétariat d’État aux migrations indique que «les mesures médicales nécessaires sont communiquées à l’État d’accueil». On compte sur le fait que les soins médicaux sont garantis dans ces pays. Mais c’est précisément ce point qui est contesté par les organisations de réfugiés en Suisse et dans d’autres États de l’espace Schengen.

