Clip de «Près des étoiles» : Des clins d’œil au passé à gogo pour Soprano

Le rappeur-chanteur a dévoilé le premier extrait d’un album à venir. Dans le clip de «Près des étoiles», les références sont légion.

Que de références aux années 1980 et 1990 dans «Près des étoiles» du Marseillais! On y sent des allusions à «E.T.», aux «Goonies» et même au clip de «Black Or White» de Michael Jackson. Plutôt rigolo pour les fans de pop culture. La musique, elle, est une reprise d’«Un peu plus près des étoiles», tube de Gold paru en 1985.