Disney+ : Des codes QR planqués dans «Moon Knight»

Des spectateurs ont remarqué des codes QR dans la série. Ils permettent de lire en ligne les bande-dessinée de «Moon Knight». Genèse de l’idée.

Il faut avoir un oeil de lynx. N’empêche, de nombreux spectateurs de la série «Moon Knight», pour laquelle Oscar Isaac nous avait accordé une interview, ont remarqué des codes QR disséminés dans le premier, deuxième et cinquième épisode. En parvenant à les scanner, on tombe sur un site spécial. On peut y lire gratuitement, chaque semaine, une bande dessinée consacrée au personnage de Moon Knight. D’après «Variety», ce site a déjà été visité 1,5 million de fois à ce jour et les BD ont été lues à plus de 500’000 reprises.