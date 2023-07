Trafic: Des cohortes de vacanciers sur les routes… avec des bouchons

Le TCS s’attend cet été à un trafic routier exceptionnellement élevé. Les grèves persistantes en France et en Italie ainsi que les problèmes actuels dans le trafic aérien devraient encore aggraver la situation. La fermeture du tunnel du Vorarlberg en Autriche entraîne également un trafic supplémentaire sur les routes du Gothard et du San Bernardino. La route menant au col et au tunnel du Saint-Bernard sera sur une seule voie sur un long tronçon, allongeant ainsi les trajets depuis et vers l’Italie.