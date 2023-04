cheveux: Des coiffeurs recommandent le triple lavage

Éliminer le calcaire et la pollution

La pollution atmosphérique, l’eau calcaire et certains produits contenant des produits chimiques endommagent les cheveux, les rendant plus cassants, ternes et plats. «Nous recommandons deux ou trois lavages car il est important d’assurer l’élimination complète des résidus sur les cheveux et le cuir chevelu. De nombreux produits cosmétiques utilisables à la maison ne s’éliminent pas facilement en raison de leur composition et de leur solubilité», expliquent les coiffeurs du salon espagnol, à «Vogue». Chaque lavage a ses bénéfices: le premier débarrasse la chevelure de la saleté et du sébum. Le deuxième élimine la pollution et le calcaire. Le troisième nettoie les résidus de produits pour nettoyer les cheveux des substances chimiques qui les abîment et les dessèchent.