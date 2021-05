Maltraitance : Des colis de chiots: découverte macabre en Chine

Quelque 160 chiots et chatons enfermés dans des colis ont été retrouvés par les autorités chinoises. Plusieurs sont morts étouffés.

Lors de la découverte de la cargaison lundi soir, le refuge avait fait une description apocalyptique de la scène. Le camion était «rempli des aboiements et des miaulements (des animaux). Comme la porte du camion était fermée, il n’y avait plus d’air et ils ne pouvaient qu’étouffer», écrivait Aizhijia. «Beaucoup de petits chats et chiens étaient en train d’agoniser ou étaient déjà morts».