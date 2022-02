Fribourg : Des colonies d’abeilles disparaissent mystérieusement

De nombreuses ruches sont désertées. Personnes ne sait où se trouvent les butineuses. Les apiculteurs sont perplexes.

En hiver, les abeilles se retirent normalement dans leurs ruches. «Elles se serrent les unes contre les autres et se donnent mutuellement de la chaleur», explique Simon Spengler, apiculteur à Schmitten (FR). Or, force est de constater que de nombreuses ruches fribourgeoises sont vides. Les colonies d’abeilles ont mystérieusement disparu. «Au début de la saison froide, elles étaient toutes encore là; de belles colonies fortes, avec de jeunes reines. C’est un mystère et je ne sais pas ce qui s’est passé», déplore l’apiculteur qui n’a que des suppositions.