Ukraine: Des «combats actifs» dans la région de Zaporijjia

Des affrontements étaient en cours, vendredi, tôt dans la matinée dans la région de Zaporijjia , dans le sud de l’ Ukraine , a rapporté un responsable de l’occupation russe, Vladimir Rogov, au moment où Kiev se dit prêt à lancer une contre-offensive d’ampleur. «À l’heure actuelle, des combats actifs ont repris dans la région entre Orekhovo (le nom russe d’Orikhiv, ndlr.) et Tokmak», au niveau de la ligne de front actuelle entre forces russes et ukrainiennes, a-t-il indiqué sur Telegram.

Il n’a pas donné plus de détails, mais selon Alexandre Sladkov, un correspondant de la télévision publique russe, qui tient une chaîne Telegram suivie par plus d’un million de personnes, «les artilleries» russe et ukrainienne sont à l’œuvre, les troupes de Kiev étant à l’offensive selon lui. «De longs et durs combats sont en cours», a-t-il écrit au petit matin sur Telegram, affirmant que «la ligne de front est stable».