Arménie/Azerbaïdjan : Des combats féroces se poursuivent au Haut-Karabakh

À quelques heures d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, l’Azerbaïdjan a lancé ce mardi matin une nouvelle offensive contre les séparatistes arméniens du Nagorny Karabakh. Le bilan officiel du conflit s’élève à 95 morts.

Depuis dimanche, les forces de l’enclave séparatiste, soutenue politiquement, militairement et économiquement par l’Arménie, et celles de l’Azerbaïdjan s’affrontent dans les combats les plus meurtriers depuis 2016.