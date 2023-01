Guerre en Ukraine : «Des combats très durs et sanglants sont en cours»

Des combats acharnés sont en cours dans les faubourgs de Soledar, ville de l’est de l’Ukraine, proche de celle de Bakhmout, a indiqué mardi le chef du groupe paramilitaire russe Wagner . «Soyons honnêtes (…) L’armée ukrainienne se bat avec bravoure pour Bakhmout et Soledar. Des combats très durs et sanglants sont en cours dans la banlieue ouest de Soledar», a indiqué Evguéni Prigojine, cité sur Telegram par son service de presse.

«Avancées tactiques»

Le ministère britannique de la Défense a confirmé mardi que l’armée russe et les unités de Wagner avaient fait des «avancées tactiques» à Soledar lors des quatre derniers jours et cherchaient «très probablement à encercler Bakhmout depuis le nord» et «à perturber les lignes de communication ukrainiennes». Selon cette source, une partie des combats vise à contrôler l’entrée d’une ancienne mine de sel à Soledar, car ses tunnels passent sous la ligne de front et pourraient servir à «s’infiltrer derrière les lignes ennemies».