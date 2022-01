Afghanistan – Des combattants talibans tirent du gaz poivré sur des Afghanes

Afghanistan : Des femmes réclament des droits, les talibans les aspergent de gaz poivré

Dimanche, des talibans ont aspergé de gaz poivré un groupe de femmes manifestant à Kaboul pour réclamer le droit au travail et à l’éducation, ont déclaré trois manifestantes.

Depuis qu’ils ont pris le contrôle du pays par la force en août, les talibans ont imposé des restrictions rampantes aux Afghans, en particulier aux femmes . Une vingtaine de femmes se sont rassemblées devant l’Université de Kaboul, scandant «égalité et justice» et portant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire «Droits des femmes, droits de l’homme», a rapporté un correspondant de l’AFP.

Le téléphone d’un homme confisqué

Le groupe islamiste a interdit les manifestations non autorisées et intervient fréquemment pour disperser par la force les rassemblements réclamant des droits pour les femmes. Les autorités talibanes ont aussi empêché les employées du secteur public de reprendre le travail, de nombreuses écoles secondaires n’ont toujours pas rouvert leurs portes aux filles et les universités publiques sont fermées. Les femmes ne peuvent plus non plus voyager loin si elles ne sont pas accompagnées par un homme.