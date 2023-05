Guerre en Ukraine: Des combattants venus d’Ukraine font une incursion armée en Russie

Les localités de Zamostié et Glotovo ont été attaquées par des combattants ainsi que le chef-lieu de district, Graïvoron, selon la même source. «Les forces armées russes, aux côtés des gardes-frontières, de la Garde nationale et des services de sécurité prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer l’ennemi», a-t-il dit.

«Légion Liberté» russe

Alors que se profile une vaste contre-offensive ukrainienne, le territoire russe a été ces derniers mois et semaines la cible d’un nombre croissant de sabotages, d’attentats et d’attaques de drones imputés à Kiev, mais jamais revendiqué par l’Ukraine qui préfère évoquer la piste de partisans russes. L’opération a été revendiquée sur une chaîne Telegram qui se présente comme appartenant à la «Légion Liberté pour la Russie», un groupe de Russes combattant côté ukrainien, qui avait déjà assuré être à l’origine d’autres attaques dans la même région.

«Les combats continuent» affirme Kiev

Le président russe Vladimir Poutine a été informé, a déclaré aux journalistes son porte-parole Dmitri Peskov, qui a estimé qu’il s’agissait d’une tentative de Kiev de «détourner l’attention» de la chute de Bakhmout. Les forces russes ont revendiqué ce week-end la capture de cette ville dévastée de l’est de l’Ukraine, théâtre de la bataille la plus longue et la plus meurtrière du conflit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a démenti la perte de Bakhmout et son armée dit tenir encore une petite zone, tout en continuant une percée sur les flancs russes au nord et au sud de la ville.