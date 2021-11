Vaud – Des communes du district de Morges plongées dans le noir

« Les lumières ont clignoté vers 17h15, puis tout s ’ est éteint, même l’éclairage public, raconte une habitante de Lonay. Et j’entends des sirènes depuis une demi-heure » La présence de véhicules d’intervention sur la route de Denges à Lonay est signalée par un autre témoin.

Transformateur en feu

«A 17h15, un départ d’incendie dans un transformateur d’une station moyenne tension à Lonay est à l’origine de la panne», précise Michèle Cassani, porte-parole de Romande Énergie. Les clients ont été réalimenté une heure plus tard. Les pompiers sont intervenus sur place, d’où les sirènes entendues par les habitants. Les causes de l’incendie sont pour l’heure inconnues. 5800 clients ont été touchés par cette importante coupure, qui a impacté les communes d’Aclens, Bremblens, Echandens, Echichens, Gollion, Lonay, Préverenges, Romanel-sur-Morges et Vaux-sur-Morges, précise le distributeur d’énergie.