Prilly (Vd) - Des communes inquiètes du financement du Centre sportif de Malley

Questions critiques de huit communes actionnaires

Mais, quand un tir croisé de doléances similaires est venu des communes de Paudex, Pully et Lutry, avec l’avertissement qu’elles refuseront le budget 2022 au moment du vote, c’est le syndic de Prilly et vice-président du conseil d’administration, Alain Gilliéron, qui est monté au front. «Je vous comprends si vous estimez que vous payez beaucoup. Mais c’est sans commune mesure avec ce que paient les villes de Lausanne, Renens et Prilly, par tête d’habitant. Et ce sont aussi ces trois mêmes villes qui doivent assumer des dettes et des déficits éventuels. Alors, trouvons ensemble une solution procédurale et soyez fiers de la Vaudoise aréna», a-t-il tonné, avant de demander à «ces communes de l’Est lausannois», sous-entendues riches, d’être «bons joueurs» et «sans suspicion».