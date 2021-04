Conseil national : Des compensations à l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique propose un coup de pouce financier mais ne conteste pas la hausse de l’âge de l’AVS pour les femmes. Colère syndicale.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national s’est penchée cette semaine sur le projet de stabilisation de l’AVS. À l’instar du Conseil fédéral et du Conseil des États , elle souhaite relever l’âge de référence pour les femmes à 65 ans.

Toutefois, pour les six premières cohortes de femmes pour lesquelles l’âge de la retraite sera relevé, elle prévoit des mesures de compensation plus généreuses que celles qui sont proposées par le Conseil fédéral et le Conseil des États. Quant aux femmes qui exercent une activité lucrative jusqu’à l’âge de référence légal, elles devraient recevoir un supplément de rente inversement proportionnel au montant de leur revenu. Ce modèle correspond à un volume de compensation de 40%, alors que celui du Conseil fédéral est de 33% et celui du Conseil des États, de 22%.