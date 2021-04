Deux Neuchâteloises les ont logées puis conduites au squat

La mère s’est par la suite rendue en taxi avec son enfant en ville de Neuchâtel, selon les auditions menées par les enquêteurs suisses. Elles ont alors été hébergées par une femme et sa fille, majeure, qui ne seraient pas de leur famille. Le magistrat Jean-Luc Mooser précise que ce sont ces hôtes neuchâteloises qui ont ensuite amené en voiture samedi Mia et sa maman au squat vaudois de Sainte-Croix. «Ces deux Neuchâteloises ont été auditionnées et elles demeurent à disposition de la justice si nécessaire», a déclaré le procureur.