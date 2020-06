Liberté d’expression

Des comptes chinois, turcs et russes se font fermer

Vendredi, Twitter a annoncé avoir désactivé des dizaines de milliers de comptes pour cause de désinformation et de propagande.

Twitter va fermer des dizaines de milliers de comptes de propagande et désinformation liés au gouvernement chinois. Zoom a lui reconnu avoir accédé à des demandes de Pékin pour suspendre aux Etats-Unis et à Hong Kong des comptes de défenseurs des droits de l'Homme.

Twitter, comme YouTube, Google et Facebook, est interdit en Chine, dotée d'une «Grande muraille informatique» pour bloquer les contenus indésirables. Mais diplomates chinois et médias d'Etat inondent ces plateformes de messages.

La Chine «victime de désinformation»

«Si Twitter veut remplir sa part du contrat, ils devraient fermer (les) comptes organisés et coordonnés pour attaquer et discréditer la Chine», a suggéré Mme Hua, elle-même une fervente utilisatrice du réseau social.

Comptes turcs aussi visés

Dans son annonce vendredi, Twitter ajoute avoir fermé 7340 comptes liés à la Turquie, un réseau détecté début 2020 et principalement consacré selon lui à la promotion du président turc Recep Tayyip Erdogan et du parti au pouvoir, et 1152 liés à la Russie qui promouvait le parti au pouvoir et attaquait ses détracteurs.