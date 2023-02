Royaume-Uni : Des compteurs qui coupent l’électricité installés chez des clients fragiles

Dans une enquête publiée jeudi, le «Times» révèle comment une société de recouvrement de créances agissant pour le fournisseur British Gas a envoyé ses agents pour installer ces compteurs prépayés de force dans les logements de personnes fragiles n’arrivant plus à payer leur facture.

Plus de crédit, plus d’énergie

Contrairement aux compteurs classiques qui relèvent la consommation d’énergie que le client paye via un abonnement, les personnes équipées d’un compteur prépayé doivent recharger leur compte pour avoir accès au gaz ou à l’électricité. Une fois la somme rechargée dépensée, l’approvisionnement s’arrête.

En plein hiver et avec la flambée des prix de l’énergie, de nombreux ménages précaires ne pouvant plus payer leurs factures ont été basculés par leur fournisseur sur de tels équipements. Et certains sont contraints d’arrêter de se chauffer, faute d’argent pour les recharger.